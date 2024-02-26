Фокин Виктор
Место рожденияОРЛОВЩИНА
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиОколо 1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фокина (Зубченко) Надежда
Рождение ребёнка
1959
Дочь: (Фокина) Алла
Мать ребёнка: Фокина (Зубченко) Надежда
Рождение ребёнка
1962
Сын: Фокин Юрий
Мать ребёнка: Фокина (Зубченко) Надежда
Смерть
Около 1996
Похороны
Неизвестно