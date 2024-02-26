Фокин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Виктор

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Место рождения

ОРЛОВЩИНА

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Около 1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
1962 г.р.

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фокина (Зубченко) Надежда

Рождение ребёнка
1959

Дочь: (Фокина) Алла

Мать ребёнка: Фокина (Зубченко) Надежда

Рождение ребёнка
1962

Сын: Фокин Юрий

Мать ребёнка: Фокина (Зубченко) Надежда

Смерть
Около 1996
Похороны
Неизвестно

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