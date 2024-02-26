Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна

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Место рождения

с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

16.06.1901

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1901

Отец: Погромський Евграф Прадед Савельевич

Мать: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна

Бракосочетание
1919

Муж: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич

Рождение ребёнка
19.10.1923

Сын: Зубченко Владимир

Отец ребёнка: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич

Рождение ребёнка
11.11.1928

Сын: Зубченко Iван

Отец ребёнка: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Фокина (Зубченко) Надежда

Отец ребёнка: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич

Смерть
1987
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно

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