Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна
Место рожденияс Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ
Дата рождения16.06.1901
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1901
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
19.10.1923
Сын: Зубченко Владимир
Отец ребёнка: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич
Рождение ребёнка
11.11.1928
Сын: Зубченко Iван
Отец ребёнка: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Фокина (Зубченко) Надежда
Отец ребёнка: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич
Смерть
1987
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно