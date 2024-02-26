Погромський Евграф Прадед Савельевич
Место рожденияУкраина Очеретино Ясиноватский рн
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти18.04.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Погромський Савелий Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погромський Николай
Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погромский Иван
Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна
Бракосочетание
26.01.1886
Рождение ребёнка
04.03.1887
Сын: Погромський Никита Евграфович
Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Рождение ребёнка
1896
Сын: Погромський Максим Ii Дед Евграфович
Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна
Рождение ребёнка
16.06.1901
Дочь: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна
Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна
Рождение ребёнка
14.10.1909
Сын: Погромський Дмитро Ii Дед Евграфович
Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна
Смерть
18.04.1912
Причина смерти: простуда
Похороны
Неизвестно