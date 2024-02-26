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Погромський Евграф Прадед Савельевич

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Место рождения

Украина Очеретино Ясиноватский рн

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

18.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Погромський Савелий Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погромський Николай

Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погромский Иван

Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна

Бракосочетание
26.01.1886

Жена: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна

Рождение ребёнка
04.03.1887

Сын: Погромський Никита Евграфович

Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Погромський Илья Ii Дед Евграфович

Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Погромський Максим Ii Дед Евграфович

Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна

Рождение ребёнка
16.06.1901

Дочь: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна

Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна

Рождение ребёнка
14.10.1909

Сын: Погромський Дмитро Ii Дед Евграфович

Мать ребёнка: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна

Смерть
18.04.1912
Причина смерти: простуда
Похороны
Неизвестно

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