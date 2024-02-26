Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна

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Место рождения

с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович

Мать: Дзюба Марфа Iii Прапрабабка Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погромський Николай

Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погромский Иван

Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич

Бракосочетание
26.01.1886

Муж: Погромський Евграф Прадед Савельевич

Рождение ребёнка
04.03.1887

Сын: Погромський Никита Евграфович

Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Погромський Илья Ii Дед Евграфович

Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Погромський Максим Ii Дед Евграфович

Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич

Рождение ребёнка
16.06.1901

Дочь: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна

Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич

Рождение ребёнка
14.10.1909

Сын: Погромський Дмитро Ii Дед Евграфович

Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич

Смерть
1924
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно

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