Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна
Место рожденияс Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погромський Николай
Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погромский Иван
Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич
Бракосочетание
26.01.1886
Рождение ребёнка
04.03.1887
Сын: Погромський Никита Евграфович
Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Погромський Илья Ii Дед Евграфович
Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Погромський Максим Ii Дед Евграфович
Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич
Рождение ребёнка
16.06.1901
Дочь: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна
Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич
Рождение ребёнка
14.10.1909
Сын: Погромський Дмитро Ii Дед Евграфович
Отец ребёнка: Погромський Евграф Прадед Савельевич
Смерть
1924
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно