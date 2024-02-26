Дзюба Марфа Iii Прапрабабка Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзюба Марфа Iii Прапрабабка Прокофьевна

Место рождения

с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Около 1910

Пол

Женский

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Харьковский Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзюба Степан

Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзюба Дмитрий

Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзюба Василь

Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзюба Василий

Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дзюба) Федора Андреевна

Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзюба Павел

Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна

Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Лепська (Дзюба) Устя

Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Дзюба) Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Дзюба Антон Андреевич

Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1886

Дочь: (Дзюба) Ксения Iii Прапрабабка Андреевна

Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович

Смерть
Около 1910

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