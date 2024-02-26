Дзюба Марфа Iii Прапрабабка Прокофьевна
Место рожденияс Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиОколо 1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Харьковский Прокофий
Мать: не указана
Сын: Дзюба Степан
Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович
Сын: Дзюба Дмитрий
Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович
Сын: Дзюба Василь
Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович
Сын: Дзюба Василий
Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович
Дочь: (Дзюба) Федора Андреевна
Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович
Сын: Дзюба Павел
Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович
Дочь: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна
Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович
Дочь: Лепська (Дзюба) Устя
Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович
Дочь: (Дзюба) Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович
Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович
Дочь: (Дзюба) Ксения Iii Прапрабабка Андреевна
Отец ребёнка: Дзюба Aндрей Прапрадед Петрович