Погромський Дмитро Ii Дед Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогромський Дмитро Ii Дед Евграфович

Погромський Дмитро Ii Дед Евграфович

avatar

Место рождения

СЕЛО КАЛИНОВО ДОНЕЦКОЙ ОБЛ

Дата рождения

14.10.1909

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909

Отец: Погромський Евграф Прадед Савельевич

Мать: Погромская (Дзюба) Варвара Прабабка Андреевна

Бракосочетание
1928

Жена: Погромская (Погромская) Евдокия 2 Бабушка Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Погромський Иван

Мать ребёнка: Погромская (Погромская) Евдокия 2 Бабушка Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Дидова (Погромская) Екатерина

Мать ребёнка: Погромская (Погромская) Евдокия 2 Бабушка Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Погромський Николай Дядя

Мать ребёнка: Погромская (Погромская) Евдокия 2 Бабушка Ивановна

Смерть
1982
Причина смерти: Самогубство
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.