Погромський Дмитро Ii Дед Евграфович
Место рожденияСЕЛО КАЛИНОВО ДОНЕЦКОЙ ОБЛ
Дата рождения14.10.1909
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
1929
Сын: Погромський Иван
Мать ребёнка: Погромская (Погромская) Евдокия 2 Бабушка Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Дидова (Погромская) Екатерина
Мать ребёнка: Погромская (Погромская) Евдокия 2 Бабушка Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Погромская (Погромская) Евдокия 2 Бабушка Ивановна
Смерть
1982
Причина смерти: Самогубство
Похороны
Неизвестно