Погромський Савелий Захарович
Место рожденияУкраина,СЕЛО КАЛИНОВО ДОНЕЦКОЙ ОБЛ
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиОколо 1899
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Погромський Захар Михайлович
Мать: (Погромская) Скидан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещенко (Погромський) Дарина Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погромський Семен Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погромський Ефим Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погромський Захарий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погромський Стефан Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погромський Харитон Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погромський Федор Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Погромський Иван Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Погромський Евграф Прадед Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1899
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно