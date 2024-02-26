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Погромський Савелий Захарович

Место рождения

Украина,СЕЛО КАЛИНОВО ДОНЕЦКОЙ ОБЛ

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Около 1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Погромський Захар Михайлович

Мать: (Погромская) Скидан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещенко (Погромський) Дарина Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погромський Семен Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погромський Ефим Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погромський Захарий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погромський Стефан Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погромський Харитон Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погромський Федор Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Погромський Иван Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Погромський Евграф Прадед Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1899
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно

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