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Зубченко Владимир

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Место рождения

Украина Донецкая обл Константиновский район с Калиново

Дата рождения

19.10.1923

Дата смерти

09.07.2014

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

Около 1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923

Отец: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич

Мать: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна

Бракосочетание
1945

Жена: Зубченко (Мирошничева) Мария

Рождение ребёнка
27.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубченко (Мирошничева) Мария

Смерть
09.07.2014
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно

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