Зубченко Владимир
Место рожденияУкраина Донецкая обл Константиновский район с Калиново
Дата рождения19.10.1923
Дата смерти09.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
27.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубченко (Мирошничева) Мария
Смерть
09.07.2014
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно