Зубченко (Мирошничева) Мария
Место рожденияГ ОРЕЛ РОССИЯ
Дата рожденияОколо 19.04.1924
Дата смертиОколо 20.08.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.04.1924
Отец: Мирошничев Иван
Мать: Мирошничева Параскева
Бракосочетание
1945
Муж: Зубченко Владимир
Рождение ребёнка
27.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубченко Владимир
Смерть
Около 20.08.2008
Похороны
Неизвестно