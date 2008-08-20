Зубченко (Мирошничева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубченко (Мирошничева) Мария

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Место рождения

Г ОРЕЛ РОССИЯ

Дата рождения

Около 19.04.1924

Дата смерти

Около 20.08.2008

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗИ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 19.04.1924

Отец: Мирошничев Иван

Мать: Мирошничева Параскева

Бракосочетание
1945

Муж: Зубченко Владимир

Рождение ребёнка
27.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубченко Владимир

Смерть
Около 20.08.2008
Похороны
Неизвестно

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