Зубченко Анатолий
мужской, родился 27.07.1946, С Калинове Правдовский сс
ОтецЗубченко Владимир19.10.1923 г.р.
МатьЗубченко (Мирошничева) МарияОколо 19.04.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1946
Отец: Зубченко Владимир
С Калинове Правдовский сс
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Московская обл.г.Ногинск 9
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Москва Ногинск 9
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва