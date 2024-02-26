Зубченко Анатолий 27.07.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Зубченко Анатолий

Автор
ЗИ
Иванович З.

мужской, родился 27.07.1946, С Калинове Правдовский сс

Отец
Зубченко Владимир19.10.1923 г.р.
Мать
Зубченко (Мирошничева) МарияОколо 19.04.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1946

Отец: Зубченко Владимир

Мать: Зубченко (Мирошничева) Мария

С Калинове Правдовский сс

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Московская обл.г.Ногинск 9

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Москва Ногинск 9

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.