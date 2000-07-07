Зубченко Iван
Место рожденияУкраина Донецкая обл Константиновский район с Калиново
Дата рождения11.11.1928
Дата смерти07.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1928
Бракосочетание
01.12.1960
Рождение ребёнка
02.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубченко (Дьячкова) Ганна
Смерть
07.07.2000
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно