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Зубченко Iван

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Место рождения

Украина Донецкая обл Константиновский район с Калиново

Дата рождения

11.11.1928

Дата смерти

07.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1928

Отец: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич

Мать: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна

Бракосочетание
01.12.1960

Жена: Зубченко (Дьячкова) Ганна

Рождение ребёнка
02.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубченко (Дьячкова) Ганна

Смерть
07.07.2000
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно

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