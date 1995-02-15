Зубченко (Дьячкова) Ганна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубченко (Дьячкова) Ганна

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Место рождения

<Белоруссия Могилевская обл Климовический рн д Жевжик

Дата рождения

21.11.1926

Дата смерти

15.02.1995

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926

Отец: Дьячков Петро

Мать: Дячкова (Шестопалова) Палагея Афанасьевна

Бракосочетание
01.12.1960

Муж: Зубченко Iван

Рождение ребёнка
02.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубченко Iван

Смерть
15.02.1995
Причина смерти: Інсульт
Похороны
Неизвестно

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