Зубченко (Дьячкова) Ганна
Место рождения<Белоруссия Могилевская обл Климовический рн д Жевжик
Дата рождения21.11.1926
Дата смерти15.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926
Бракосочетание
01.12.1960
Муж: Зубченко Iван
Рождение ребёнка
02.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубченко Iван
Смерть
15.02.1995
Причина смерти: Інсульт
Похороны
Неизвестно