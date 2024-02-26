Дячкова (Шестопалова) Палагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дячкова (Шестопалова) Палагея Афанасьевна

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Место рождения

Могилевская обл Климовический рн д Лубянка

Дата рождения

10.03.1904

Дата смерти

11.08.1973

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Дети

1923 г.р.
Около 1925 г.р.
1926 г.р.
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1933 г.р.
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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1904

Отец: Шестопалов Афанасий

Мать: Шестопалова Матрена

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Комар (Дьячкова) Александра

Отец ребёнка: Дьячков Петро

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Дьячков Григорий

Отец ребёнка: Дьячков Петро

Рождение ребёнка
21.11.1926

Дочь: Зубченко (Дьячкова) Ганна

Отец ребёнка: Дьячков Петро

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьячков Петро

Рождение ребёнка
20.05.1933

Дочь: Астапова (Дьячкова) Клавдия

Отец ребёнка: Дьячков Петро

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьячков Петро

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Должикова (Дьячкова) Катерина

Отец ребёнка: Дьячков Петро

Рождение ребёнка
1939

Сын: Дьячков Владимир

Отец ребёнка: Дьячков Петро

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Дьячкова) Татьяна Двойня

Отец ребёнка: Дьячков Петро

Рождение ребёнка
1940

Сын: Дьячков Михаил Двойня

Отец ребёнка: Дьячков Петро

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Нетеребенская (Дьячкова) Тамара Тетка

Отец ребёнка: Дьячков Петро

Смерть
11.08.1973
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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