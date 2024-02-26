Дячкова (Шестопалова) Палагея Афанасьевна
Место рожденияМогилевская обл Климовический рн д Лубянка
Дата рождения10.03.1904
Дата смерти11.08.1973
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1904
Отец: Шестопалов Афанасий
Мать: Шестопалова Матрена
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Комар (Дьячкова) Александра
Отец ребёнка: Дьячков Петро
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Дьячков Григорий
Отец ребёнка: Дьячков Петро
Рождение ребёнка
21.11.1926
Дочь: Зубченко (Дьячкова) Ганна
Отец ребёнка: Дьячков Петро
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьячков Петро
Рождение ребёнка
20.05.1933
Дочь: Астапова (Дьячкова) Клавдия
Отец ребёнка: Дьячков Петро
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьячков Петро
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Должикова (Дьячкова) Катерина
Отец ребёнка: Дьячков Петро
Рождение ребёнка
1939
Сын: Дьячков Владимир
Отец ребёнка: Дьячков Петро
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Дьячкова) Татьяна Двойня
Отец ребёнка: Дьячков Петро
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Дьячков Петро
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Нетеребенская (Дьячкова) Тамара Тетка
Отец ребёнка: Дьячков Петро
Смерть
11.08.1973
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно