Шестопалова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова Матрена

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Место рождения

БЕЛАРУСЬ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

1904 г.р.
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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыган Дьячков Андрей

Отец ребёнка: Цыган Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалова Aндрей

Отец ребёнка: Шестопалов Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Афанасий

Рождение ребёнка
10.03.1904

Дочь: Дячкова (Шестопалова) Палагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Шестопалов Афанасий

Смерть
Неизвестно

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