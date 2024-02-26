Шестопалова Матрена
Место рожденияБЕЛАРУСЬ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыган Дьячков Андрей
Отец ребёнка: Цыган Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалова Aндрей
Отец ребёнка: Шестопалов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестопалов Афанасий
Рождение ребёнка
10.03.1904
Дочь: Дячкова (Шестопалова) Палагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Шестопалов Афанасий
Смерть
Неизвестно