Комар (Дьячкова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комар (Дьячкова) Александра

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Место рождения

Беларусь, Могилёвская область д Жевжик

Дата рождения

1923

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Дьячков Петро

Мать: Дячкова (Шестопалова) Палагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комар Николай Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухарева (Комарова) Клава

Отец ребёнка: Комар Николай Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комар Николай Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комар Николай Данилович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Комарова) Таисия

Отец ребёнка: Комар Николай Данилович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комар Николай Данилович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комар Николай Данилович

Смерть
2001

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