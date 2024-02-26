Комар (Дьячкова) Александра
Место рожденияБеларусь, Могилёвская область д Жевжик
Дата рождения1923
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухарева (Комарова) Клава
Отец ребёнка: Комар Николай Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Комарова) Таисия
Отец ребёнка: Комар Николай Данилович
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Смерть
2001