Комар Николай Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комар Николай Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комар (Дьячкова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухарева (Комарова) Клава

Мать ребёнка: Комар (Дьячкова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комар (Дьячкова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комар (Дьячкова) Александра

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Комарова) Таисия

Мать ребёнка: Комар (Дьячкова) Александра

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комар (Дьячкова) Александра

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комар (Дьячкова) Александра

Смерть
1984
Похороны
Неизвестно

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