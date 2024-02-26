Комар Николай Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухарева (Комарова) Клава
Мать ребёнка: Комар (Дьячкова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Комарова) Таисия
Мать ребёнка: Комар (Дьячкова) Александра
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно