Астапова (Дьячкова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапова (Дьячкова) Клавдия

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Место рождения

Беларусь, Могилёвская область д Жевжик

Дата рождения

20.05.1933

Дата смерти

10.05.2003

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1933

Отец: Дьячков Петро

Мать: Дячкова (Шестопалова) Палагея Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астапов Виктор

Рождение ребёнка
09.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астапов Виктор

Рождение ребёнка
20.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астапов Виктор

Рождение ребёнка
30.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астапов Виктор

Смерть
10.05.2003
Похороны
Неизвестно

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