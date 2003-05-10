Астапова (Дьячкова) Клавдия
Место рожденияБеларусь, Могилёвская область д Жевжик
Дата рождения20.05.1933
Дата смерти10.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астапов Виктор
Рождение ребёнка
09.05.1956
Рождение ребёнка
20.07.1959
Рождение ребёнка
30.05.1964
Смерть
10.05.2003
Похороны
Неизвестно