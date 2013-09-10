Астапов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапов Виктор

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Место рождения

д.Пислятина Климовического района

Дата рождения

16.09.1931

Дата смерти

10.09.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1931

Отец: Астапов Григорий

Мать: Астапова (Романенко) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астапова (Дьячкова) Клавдия

Рождение ребёнка
09.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астапова (Дьячкова) Клавдия

Рождение ребёнка
20.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астапова (Дьячкова) Клавдия

Рождение ребёнка
30.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астапова (Дьячкова) Клавдия

Смерть
10.09.2013
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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