Астапов Виктор
Место рожденияд.Пислятина Климовического района
Дата рождения16.09.1931
Дата смерти10.09.2013
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1931
Отец: Астапов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1956
Рождение ребёнка
20.07.1959
Рождение ребёнка
30.05.1964
Смерть
10.09.2013
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно