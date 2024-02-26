Астапова (Романенко) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапова (Романенко) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прудников Иван

Отец ребёнка: Прудников Филип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прудников Филип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудка (Астапова) Лидия

Отец ребёнка: Астапов Григорий

Рождение ребёнка
16.09.1931

Сын: Астапов Виктор

Отец ребёнка: Астапов Григорий

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