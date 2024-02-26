Астапова (Романенко) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прудников Иван
Отец ребёнка: Прудников Филип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прудников Филип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудка (Астапова) Лидия
Отец ребёнка: Астапов Григорий
Рождение ребёнка
16.09.1931
Сын: Астапов Виктор
Отец ребёнка: Астапов Григорий