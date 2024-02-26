Шестопалов Афанасий
Место рожденияКлимовичи, Беларусь
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалова Aндрей
Мать ребёнка: Шестопалова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестопалова Матрена
Рождение ребёнка
10.03.1904
Дочь: Дячкова (Шестопалова) Палагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Шестопалова Матрена
Смерть
1947