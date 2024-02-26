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Шестопалов Афанасий

Место рождения

Климовичи, Беларусь

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1904 г.р.
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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопалова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопалова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопалова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопалова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалова Aндрей

Мать ребёнка: Шестопалова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестопалова Матрена

Рождение ребёнка
10.03.1904

Дочь: Дячкова (Шестопалова) Палагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Шестопалова Матрена

Смерть
1947

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