Орлов Игнат Иларионов
Место рождения
Дата рождения17.12.1889
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1889
Отец: Орлов Иларион Гаврилович
Мать: Орлова Ксения Анисимова
| | | 1889 - Метрическая книга по селу Устье | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.6169, лл. 255об-256, запись №70 | Найдена запись о рождении от 17.12.1889 | Имя ребёнка: Игнатий | Родители: государ... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1913
Мать ребёнка: Орлова Агриппина Семеоновна
с. Устье Мичуринского района
Восприемники см. примечание
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Орлова Агриппина Семеоновна
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
10.06.1919
Сын: Орлов Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Орлова Агриппина Семеоновна
Устье, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1924
Дочь: Черных Варвара Игнатьевна
Мать ребёнка: Орлова Агриппина Семеоновна
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Орлова Агриппина Семеоновна
с. Устье Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
с. Устье Мичуринского района