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Орлов Игнат Иларионов

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

17.12.1889

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1889

Отец: Орлов Иларион Гаврилович

Мать: Орлова Ксения Анисимова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
| | | 1889 - Метрическая книга по селу Устье | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.6169, лл. 255об-256, запись №70 | Найдена запись о рождении от 17.12.1889 | Имя ребёнка: Игнатий | Родители: государ... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Орлов Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Орлова Агриппина Семеоновна

с. Устье Мичуринского района
Восприемники см. примечание
Бракосочетание
До 1913

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Орлов Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Орлова Агриппина Семеоновна

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
10.06.1919

Сын: Орлов Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Орлова Агриппина Семеоновна

Устье, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1924

Дочь: Черных Варвара Игнатьевна

Мать ребёнка: Орлова Агриппина Семеоновна

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1925

Сын: Орлов Леонид Игнатьевич

Мать ребёнка: Орлова Агриппина Семеоновна

с. Устье Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Агриппина Семеоновна

Смерть
1944
с. Устье Мичуринского района
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