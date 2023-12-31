Орлова (Потемина) Ксения Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Потемина) Ксения Анисимова

Место рождения

с. Старое Тарбеево Козловский уезд

Дата рождения

21.01.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1858

Отец: Потемин Анисим Евдокимов

Мать: Потемина Матрона Иванова

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
| 1858 - Метрическая книга по селу Старое Тарбеево | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.3641, лл. 319об-320, запись №4 | Найдена запись о рождении от 21.01.1858 | Имя ребёнка: Ксения | Родители: коренно... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1889

Сын: Орлов Игнат Иларионов

Отец ребёнка: Орлов Иларион Гаврилович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
| | | 1889 - Метрическая книга по селу Устье | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.6169, лл. 255об-256, запись №70 | Найдена запись о рождении от 17.12.1889 | Имя ребёнка: Игнатий | Родители: государ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иларион Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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