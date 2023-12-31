Орлова (Потемина) Ксения Анисимова
Место рожденияс. Старое Тарбеево Козловский уезд
Дата рождения21.01.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1858
Отец: Потемин Анисим Евдокимов
Мать: Потемина Матрона Иванова
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
| 1858 - Метрическая книга по селу Старое Тарбеево | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.3641, лл. 319об-320, запись №4 | Найдена запись о рождении от 21.01.1858 | Имя ребёнка: Ксения | Родители: коренно... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1889
Отец ребёнка: Орлов Иларион Гаврилович
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
| | | 1889 - Метрическая книга по селу Устье | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.6169, лл. 255об-256, запись №70 | Найдена запись о рождении от 17.12.1889 | Имя ребёнка: Игнатий | Родители: государ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно