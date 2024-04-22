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Орлов Иларион Гаврилович

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.10.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1857

Отец: Орлов Гавриил Дмитриев

Мать: Орлова Параскева Петрова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.12.1889

Сын: Орлов Игнат Иларионов

Мать ребёнка: Орлова Ксения Анисимова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
| | | 1889 - Метрическая книга по селу Устье | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.6169, лл. 255об-256, запись №70 | Найдена запись о рождении от 17.12.1889 | Имя ребёнка: Игнатий | Родители: государ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Ксения Анисимова

Смерть
Неизвестно
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