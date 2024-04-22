Орлов Иларион Гаврилович
Место рождения
Дата рождения19.10.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1857
Отец: Орлов Гавриил Дмитриев
Мать: Орлова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
17.12.1889
Мать ребёнка: Орлова Ксения Анисимова
| | | 1889 - Метрическая книга по селу Устье | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.6169, лл. 255об-256, запись №70 | Найдена запись о рождении от 17.12.1889 | Имя ребёнка: Игнатий | Родители: государ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Ксения Анисимова
Смерть
Неизвестно