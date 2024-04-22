Орлов Гавриил Дмитриев
Место рождения
Дата рождения25.03.1829
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1829
Отец: Арлов Дмитрий Федотов
Воспреемники: однадворец Абрам Хизов, Марья Ефремова
Рождение ребёнка
19.10.1857
Мать ребёнка: Орлова Параскева Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Параскева Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
После 1857