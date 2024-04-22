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Орлов Гавриил Дмитриев

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.03.1829

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1829

Отец: Арлов Дмитрий Федотов

Мать: не указана

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Воспреемники: однадворец Абрам Хизов, Марья Ефремова
Рождение ребёнка
19.10.1857

Сын: Орлов Иларион Гаврилович

Мать ребёнка: Орлова Параскева Петрова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Авдотья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Параскева Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
После 1857
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