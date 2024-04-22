Арлов Дмитрий Федотов
Место рождения
Дата рождения26.10.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1806
Отец: Арлов Федот Филиппович
Мать: Арлова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марина Дмитриева
Рождение ребёнка
25.03.1829
Воспреемники: однадворец Абрам Хизов, Марья Ефремова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно