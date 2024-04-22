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Арлов Дмитрий Федотов

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

26.10.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1806

Отец: Арлов Федот Филиппович

Мать: Арлова Ксения Васильева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марина Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.03.1829

Сын: Орлов Гавриил Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Воспреемники: однадворец Абрам Хизов, Марья Ефремова
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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