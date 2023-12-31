Арлова Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арлова Ксения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1806

Сын: Арлов Дмитрий Федотов

Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Арлов Ефим Федотович

Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Арлов Василий Федотович

Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Федотова

Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Арлов Осип Федотович

Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Агафья Федотова

Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Федотова

Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арлов Федот Филиппович

Смерть
После 1834
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