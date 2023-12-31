Арлова Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1806
Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Арлов Ефим Федотович
Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Федотова
Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Арлов Осип Федотович
Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Агафья Федотова
Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Федотова
Отец ребёнка: Арлов Федот Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834