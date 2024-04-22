Арлов Ефим Федотович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Арлов Федот Филиппович
Мать: Арлова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Арлов Федор Ефимович
Мать ребёнка: Арлова Федосья Сергеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Арлова Федосья Сергеева
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Арлова Федосья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арлова Федосья Сергеева
Смерть
1835