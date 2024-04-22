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Арлов Ефим Федотович

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Арлов Федот Филиппович

Мать: Арлова Ксения Васильева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Арлов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Арлова Федосья Сергеева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Арлова Федосья Сергеева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Арлов Поликарп Ефимович

Мать ребёнка: Арлова Федосья Сергеева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арлова Федосья Сергеева

Смерть
1835
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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