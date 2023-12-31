Арлова Федосья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Арлов Федор Ефимович
Отец ребёнка: Арлов Ефим Федотович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Арлов Ефим Федотович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Арлов Ефим Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арлов Ефим Федотович
Смерть
Неизвестно