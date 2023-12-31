Арлова Федосья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арлова Федосья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Арлов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Арлов Ефим Федотович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Арлов Ефим Федотович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Арлов Поликарп Ефимович

Отец ребёнка: Арлов Ефим Федотович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арлов Ефим Федотович

Смерть
Неизвестно
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