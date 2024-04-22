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Арлов Василий Федотович

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Арлов Федот Филиппович

Мать: Арлова Ксения Васильева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.01.1840

Сын: Арлов Михайла Васильевич

Мать ребёнка: Арлова Анна Андреева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Арлова Анна Андреева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.04.1847

Сын: Арлов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Арлова Анна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арлова Анна Андреева

Смерть
Неизвестно
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