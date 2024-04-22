Арлов Василий Федотович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Арлов Федот Филиппович
Мать: Арлова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
05.01.1840
Мать ребёнка: Арлова Анна Андреева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Арлова Анна Андреева
Рождение ребёнка
23.04.1847
Мать ребёнка: Арлова Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арлова Анна Андреева
Смерть
Неизвестно