Арлова Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арлова Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1840

Сын: Арлов Михайла Васильевич

Отец ребёнка: Арлов Василий Федотович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Арлов Василий Федотович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.04.1847

Сын: Арлов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Арлов Василий Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арлов Василий Федотович

Смерть
Неизвестно
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