Арлова Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1840
Отец ребёнка: Арлов Василий Федотович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Арлов Василий Федотович
Рождение ребёнка
23.04.1847
Отец ребёнка: Арлов Василий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно