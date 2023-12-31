Арлов Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арлов Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1847

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1847

Отец: Арлов Василий Федотович

Мать: Арлова Анна Андреева

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