Арлов Осип Федотович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Арлов Федот Филиппович
Мать: Арлова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Осиповна
Мать ребёнка: Арлова Меланья Федорова
Рождение ребёнка
03.05.1841
Мать ребёнка: Арлова Меланья Федорова
Рождение ребёнка
06.11.1843
Мать ребёнка: Арлова Меланья Федорова
Рождение ребёнка
15.01.1846
Мать ребёнка: Арлова Меланья Федорова
Рождение ребёнка
13.06.1848
Мать ребёнка: Арлова Меланья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арлова Меланья Федорова
Смерть
Неизвестно