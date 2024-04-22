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Арлов Осип Федотович

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Арлов Федот Филиппович

Мать: Арлова Ксения Васильева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Осиповна

Мать ребёнка: Арлова Меланья Федорова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.05.1841

Сын: Арлов Николай Осипович

Мать ребёнка: Арлова Меланья Федорова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.11.1843

Сын: Арлов Михайла Осипович

Мать ребёнка: Арлова Меланья Федорова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.01.1846

Сын: Арлов Тимофей Осипович

Мать ребёнка: Арлова Меланья Федорова

Рождение ребёнка
13.06.1848

Сын: Арлов Кирила Осипович

Мать ребёнка: Арлова Меланья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арлова Меланья Федорова

Смерть
Неизвестно
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