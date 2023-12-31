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Арлова Меланья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Осиповна

Отец ребёнка: Арлов Осип Федотович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.05.1841

Сын: Арлов Николай Осипович

Отец ребёнка: Арлов Осип Федотович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.11.1843

Сын: Арлов Михайла Осипович

Отец ребёнка: Арлов Осип Федотович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.01.1846

Сын: Арлов Тимофей Осипович

Отец ребёнка: Арлов Осип Федотович

Рождение ребёнка
13.06.1848

Сын: Арлов Кирила Осипович

Отец ребёнка: Арлов Осип Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арлов Осип Федотович

Смерть
Неизвестно
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