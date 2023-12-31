Арлова Меланья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Осиповна
Отец ребёнка: Арлов Осип Федотович
Рождение ребёнка
03.05.1841
Отец ребёнка: Арлов Осип Федотович
Рождение ребёнка
06.11.1843
Отец ребёнка: Арлов Осип Федотович
Рождение ребёнка
15.01.1846
Отец ребёнка: Арлов Осип Федотович
Рождение ребёнка
13.06.1848
Отец ребёнка: Арлов Осип Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арлов Осип Федотович
Смерть
Неизвестно