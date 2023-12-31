Орлова (Дутова) Параскева Петрова
Место рожденияс. Хмелевская слобода
Дата рождения13.10.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1835
Отец: Дутов Пётр Федоров
Мать: Дутова Надежда Иванова
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
19.10.1857
Отец ребёнка: Орлов Гавриил Дмитриев
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно