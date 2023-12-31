Орлова (Дутова) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Дутова) Параскева Петрова

Место рождения

с. Хмелевская слобода

Дата рождения

13.10.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1835

Отец: Дутов Пётр Федоров

Мать: Дутова Надежда Иванова

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
19.10.1857

Сын: Орлов Иларион Гаврилович

Отец ребёнка: Орлов Гавриил Дмитриев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Гавриил Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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