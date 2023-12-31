Потемин Анисим Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемин Анисим Евдокимов

Место рождения

с. Старое Тарбеево Козловский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Потемин Евдоким Матвеев

Мать: Потемина Татьяна Афонасьева

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1844

Сын: Потемин Егор Анисимов

Мать ребёнка: Потемина Матрона Иванова

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Анисимова

Мать ребёнка: Потемина Матрона Иванова

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1858

Дочь: Орлова Ксения Анисимова

Мать ребёнка: Потемина Матрона Иванова

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
| 1858 - Метрическая книга по селу Старое Тарбеево | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.3641, лл. 319об-320, запись №4 | Найдена запись о рождении от 21.01.1858 | Имя ребёнка: Ксения | Родители: коренно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потемина Матрона Иванова

Смерть
До 1878
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