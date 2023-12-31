Потемин Анисим Евдокимов
Место рожденияс. Старое Тарбеево Козловский уезд
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1844
Мать ребёнка: Потемина Матрона Иванова
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Анисимова
Мать ребёнка: Потемина Матрона Иванова
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1858
Дочь: Орлова Ксения Анисимова
Мать ребёнка: Потемина Матрона Иванова
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
| 1858 - Метрическая книга по селу Старое Тарбеево | , | | ГАТО | | Ф.1049 Оп.3 Д.3641, лл. 319об-320, запись №4 | Найдена запись о рождении от 21.01.1858 | Имя ребёнка: Ксения | Родители: коренно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потемина Матрона Иванова
Смерть
До 1878