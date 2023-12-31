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Потемин Евдоким Матвеев

Место рождения

с. Старое Тарбеево Козловский уезд

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Потемин Матвей

Мать: не указана

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Настасья Евдокимова

Мать ребёнка: Потемина Татьяна Афонасьева

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Потемин Анисим Евдокимов

Мать ребёнка: Потемина Татьяна Афонасьева

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Потемин Михайла Евдокимов

Мать ребёнка: Потемина Татьяна Афонасьева

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Потемин Тимофей Евдокимов

Мать ребёнка: Потемина Татьяна Афонасьева

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Потемин Василий Евдокимов

Мать ребёнка: Потемина Татьяна Афонасьева

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Потемин Сергей Евдокимов

Мать ребёнка: Потемина Татьяна Афонасьева

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потемина Татьяна Афонасьева

Смерть
После 1850
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
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