Потемин Евдоким Матвеев
Место рожденияс. Старое Тарбеево Козловский уезд
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Потемин Матвей
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Настасья Евдокимова
Мать ребёнка: Потемина Татьяна Афонасьева
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Потемина Татьяна Афонасьева
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1824
Сын: Потемин Михайла Евдокимов
Мать ребёнка: Потемина Татьяна Афонасьева
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1826
Сын: Потемин Тимофей Евдокимов
Мать ребёнка: Потемина Татьяна Афонасьева
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1829
Сын: Потемин Василий Евдокимов
Мать ребёнка: Потемина Татьяна Афонасьева
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Потемина Татьяна Афонасьева
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
с. Старое Тарбеево Козловский уезд