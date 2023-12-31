Потемина (Коробова) Татьяна Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемина (Коробова) Татьяна Афонасьева

Место рождения

с. Сосновка

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Коробов Афонасий Иванов

Мать: не указана

с. Сосновка
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Настасья Евдокимова

Отец ребёнка: Потемин Евдоким Матвеев

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Потемин Анисим Евдокимов

Отец ребёнка: Потемин Евдоким Матвеев

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Потемин Михайла Евдокимов

Отец ребёнка: Потемин Евдоким Матвеев

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Потемин Тимофей Евдокимов

Отец ребёнка: Потемин Евдоким Матвеев

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Потемин Василий Евдокимов

Отец ребёнка: Потемин Евдоким Матвеев

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Потемин Сергей Евдокимов

Отец ребёнка: Потемин Евдоким Матвеев

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потемин Евдоким Матвеев

Смерть
После 1850
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
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