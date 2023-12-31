Потемина (Коробова) Татьяна Афонасьева
Место рожденияс. Сосновка
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Коробов Афонасий Иванов
с. Сосновка
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Настасья Евдокимова
Отец ребёнка: Потемин Евдоким Матвеев
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Потемин Евдоким Матвеев
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1824
Сын: Потемин Михайла Евдокимов
Отец ребёнка: Потемин Евдоким Матвеев
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1826
Сын: Потемин Тимофей Евдокимов
Отец ребёнка: Потемин Евдоким Матвеев
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1829
Сын: Потемин Василий Евдокимов
Отец ребёнка: Потемин Евдоким Матвеев
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Потемин Евдоким Матвеев
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
с. Старое Тарбеево Козловский уезд