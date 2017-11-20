Черных (Орлова) Варвара Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных (Орлова) Варвара Игнатьевна

Место рождения

с. Устье Мичуринского района

Дата рождения

23.11.1924

Дата смерти

20.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924

Отец: Орлов Игнат Иларионов

Мать: Орлова Агриппина Семеоновна

с. Устье Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Александр Васильевич

Военная служба
Неизвестно
| | | Документ находится в: | | ЦАМО | шкаф 61, ящик 1
Смерть
20.11.2017
с. Заворонежское Мичуринского района
Похороны
Неизвестно
с. Устье Мичуринского района
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