Черных (Орлова) Варвара Игнатьевна
Место рожденияс. Устье Мичуринского района
Дата рождения23.11.1924
Дата смерти20.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924
Отец: Орлов Игнат Иларионов
с. Устье Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
| | | Документ находится в: | | ЦАМО | шкаф 61, ящик 1
Смерть
20.11.2017
с. Заворонежское Мичуринского района
Похороны
Неизвестно
с. Устье Мичуринского района