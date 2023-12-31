Орлова (Струкова) Агриппина Семеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Струкова) Агриппина Семеоновна

Место рождения

с. Устье Мичуринского уезда

Дата рождения

30.05.1892

Дата смерти

После 1955

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1892

Отец: Струков Семеон Осипович

Мать: Струкова Феодосия Васильевна

с. Устье Мичуринского уезда
| Восприемники: | | 1. Григорий Ефимович Тимофеев липецкий мещанин | | 2. Евремова Евдокия Фроловна солдатская жена
Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Орлов Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Орлов Игнат Иларионов

с. Устье Мичуринского района
Восприемники см. примечание
Рождение ребёнка
1918

Сын: Орлов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Орлов Игнат Иларионов

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
10.06.1919

Сын: Орлов Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Орлов Игнат Иларионов

Устье, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1924

Дочь: Черных Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Орлов Игнат Иларионов

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1925

Сын: Орлов Леонид Игнатьевич

Отец ребёнка: Орлов Игнат Иларионов

с. Устье Мичуринского района
Работа или профессия
1930
с. Устье колхоз «Муравейник»
Колхозница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Игнат Иларионов

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
После 1955
с. Устье Мичуринского района
Похороны
Неизвестно
с. Устье Мичуринского района
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