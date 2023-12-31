Орлова (Струкова) Агриппина Семеоновна
Место рожденияс. Устье Мичуринского уезда
Дата рождения30.05.1892
Дата смертиПосле 1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1892
с. Устье Мичуринского уезда
| Восприемники: | | 1. Григорий Ефимович Тимофеев липецкий мещанин | | 2. Евремова Евдокия Фроловна солдатская жена
Рождение ребёнка
29.08.1913
Отец ребёнка: Орлов Игнат Иларионов
с. Устье Мичуринского района
Восприемники см. примечание
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Орлов Игнат Иларионов
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
10.06.1919
Сын: Орлов Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Орлов Игнат Иларионов
Устье, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1924
Дочь: Черных Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Орлов Игнат Иларионов
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Орлов Игнат Иларионов
с. Устье Мичуринского района
Работа или профессия
1930
с. Устье колхоз «Муравейник»
Колхозница
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
После 1955
с. Устье Мичуринского района
Похороны
Неизвестно
с. Устье Мичуринского района