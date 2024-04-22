Струков Семеон Осипович
Место рождения
Дата рождения05.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1862
Отец: Струков Осип Михайлович
Мать: Струкова Мария Николаева
Рождение ребёнка
30.05.1892
Дочь: Орлова Агриппина Семеоновна
Мать ребёнка: Струкова Феодосия Васильевна
с. Устье Мичуринского уезда
| Восприемники: | | 1. Григорий Ефимович Тимофеев липецкий мещанин | | 2. Евремова Евдокия Фроловна солдатская жена
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Струкова Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Струкова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
02.08.1908
Дочь: Бушуева Мария Семеоновна
Мать ребёнка: Струкова Феодосия Васильевна
с. Устье Козловский уезд
Восприемники см. примечание
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семеновна
Мать ребёнка: Струкова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Струкова Феодосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно