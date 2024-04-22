Струков Семеон Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струков Семеон Осипович

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

05.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1862

Отец: Струков Осип Михайлович

Мать: Струкова Мария Николаева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.05.1892

Дочь: Орлова Агриппина Семеоновна

Мать ребёнка: Струкова Феодосия Васильевна

с. Устье Мичуринского уезда
| Восприемники: | | 1. Григорий Ефимович Тимофеев липецкий мещанин | | 2. Евремова Евдокия Фроловна солдатская жена
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Струкова Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Струкова Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
02.08.1908

Дочь: Бушуева Мария Семеоновна

Мать ребёнка: Струкова Феодосия Васильевна

с. Устье Козловский уезд
Восприемники см. примечание
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семеновна

Мать ребёнка: Струкова Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Струкова Феодосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струкова Феодосия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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