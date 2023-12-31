Струков Осип Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Осиповна
Мать ребёнка: Струкова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Осиповна
Мать ребёнка: Струкова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1862
Мать ребёнка: Струкова Мария Николаева
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Струкова Мария Николаева
Смерть
После 1862