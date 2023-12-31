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Струков Осип Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Струков Михаил Тимофеевич

Мать: Струкова Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Осиповна

Мать ребёнка: Струкова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: Струкова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.1862

Сын: Струков Семеон Осипович

Мать ребёнка: Струкова Мария Николаева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струкова Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струкова Мария Николаева

Смерть
После 1862
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