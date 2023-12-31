Струкова (Муковкина) Мария Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрукова (Муковкина) Мария Николаева

Струкова (Муковкина) Мария Николаева

Место рождения

с. Хмелевская слобода

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муковкин Николай Макаров

Мать: не указана

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
05.05.1862

Сын: Струков Семеон Осипович

Отец ребёнка: Струков Осип Михайлович

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струков Осип Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close