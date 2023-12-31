Струкова (Муковкина) Мария Николаева
Место рожденияс. Хмелевская слобода
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муковкин Николай Макаров
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
05.05.1862
Отец ребёнка: Струков Осип Михайлович
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно