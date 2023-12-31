Муковкин Николай Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муковкин Николай Макаров

Место рождения

с. Хмелевская слобода

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муковкин Макар

Мать: не указана

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струкова Мария Николаева

Мать ребёнка: не указана

с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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