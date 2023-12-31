Муковкин Николай Макаров
Место рожденияс. Хмелевская слобода
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муковкин Макар
Мать: не указана
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струкова Мария Николаева
Мать ребёнка: не указана
с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно