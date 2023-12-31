Струкова (Микулшина) Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струкова (Микулшина) Марья Васильевна

Место рождения

с. Хмелевская слобода

Дата рождения

1790

Дата смерти

19.01.1857

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Микулшин Василий

Мать: не указана

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1815

Сын: Струков Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Струков Михаил Тимофеевич

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Настасья Михайлова Старшая

Отец ребёнка: Струков Михаил Тимофеевич

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Струков Осип Михайлович

Отец ребёнка: Струков Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Настасья Михайлова Младшая

Отец ребёнка: Струков Михаил Тимофеевич

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Струков Евстафий Михайлович

Отец ребёнка: Струков Михаил Тимофеевич

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струков Михаил Тимофеевич

Смерть
19.01.1857
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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