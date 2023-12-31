Струкова (Микулшина) Марья Васильевна
Место рожденияс. Хмелевская слобода
Дата рождения1790
Дата смерти19.01.1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Микулшин Василий
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Струков Михаил Тимофеевич
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Настасья Михайлова Старшая
Отец ребёнка: Струков Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Струков Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Настасья Михайлова Младшая
Отец ребёнка: Струков Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Струков Евстафий Михайлович
Отец ребёнка: Струков Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1857
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно