Струков Михаил Тимофеевич
Место рожденияс. Устье Мичуринского района
Дата рождения1792
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Струков Тимофей Павлов
Мать: Струкова Наталья
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Струкова Марья Васильевна
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Настасья Михайлова Старшая
Мать ребёнка: Струкова Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Струкова Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Настасья Михайлова Младшая
Мать ребёнка: Струкова Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Струков Евстафий Михайлович
Мать ребёнка: Струкова Марья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849