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Струков Михаил Тимофеевич

Место рождения

с. Устье Мичуринского района

Дата рождения

1792

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Струков Тимофей Павлов

Мать: Струкова Наталья

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1815

Сын: Струков Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Струкова Марья Васильевна

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Настасья Михайлова Старшая

Мать ребёнка: Струкова Марья Васильевна

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Струков Осип Михайлович

Мать ребёнка: Струкова Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Настасья Михайлова Младшая

Мать ребёнка: Струкова Марья Васильевна

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Струков Евстафий Михайлович

Мать ребёнка: Струкова Марья Васильевна

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струкова Марья Васильевна

Смерть
1849
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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