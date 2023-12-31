Струков Тимофей Павлов
Место рожденияс. Устье Мичуринского района
Дата рождения1768
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Струков Павел Васильев
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1792
Сын: Струков Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Струкова Наталья
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Струкова Наталья
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Струкова Наталья
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Струкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Струкова Наталья
Смерть
1810