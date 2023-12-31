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Струков Тимофей Павлов

Место рождения

с. Устье Мичуринского района

Дата рождения

1768

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Струков Павел Васильев

Мать: Струкова Василиса Макарова

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1792

Сын: Струков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Струкова Наталья

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1794

Сын: Струков Егор Тимофеев

Мать ребёнка: Струкова Наталья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Струков Денис Тимофеевич

Мать ребёнка: Струкова Наталья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Струкова Наталья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струкова Наталья

Смерть
1810
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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