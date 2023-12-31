Струков Павел Васильев
Место рожденияс. Устье Мичуринского района
Дата рождения1729
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Струков Василий Иванов
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Домна Павлова
Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1759
Сын: Струков Сафон Павлов
Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анисья Павлова
Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1773
Сын: Струков Федот Павлов
Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Агафья Павлова
Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1808