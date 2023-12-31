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Струков Павел Васильев

Место рождения

с. Устье Мичуринского района

Дата рождения

1729

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Струков Василий Иванов

Мать: Струкова Аграфена Петрова

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1754

Сын: Струков Леонтий Павлов

Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Домна Павлова

Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1759

Сын: Струков Сафон Павлов

Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анисья Павлова

Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Струков Тимофей Павлов

Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1773

Сын: Струков Федот Павлов

Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Агафья Павлова

Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Струкова Василиса Макарова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струкова Василиса Макарова

Смерть
1808
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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