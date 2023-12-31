Струкова (Пузикова) Василиса Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струкова (Пузикова) Василиса Макарова

Место рождения

с. Старое Тарбеево Козловский уезд

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Пузиков Макар

Мать: не указана

с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Струков Леонтий Павлов

Отец ребёнка: Струков Павел Васильев

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Домна Павлова

Отец ребёнка: Струков Павел Васильев

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1759

Сын: Струков Сафон Павлов

Отец ребёнка: Струков Павел Васильев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анисья Павлова

Отец ребёнка: Струков Павел Васильев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Струков Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Струков Павел Васильев

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1773

Сын: Струков Федот Павлов

Отец ребёнка: Струков Павел Васильев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Агафья Павлова

Отец ребёнка: Струков Павел Васильев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Струков Павел Васильев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струков Павел Васильев

Смерть
Неизвестно
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