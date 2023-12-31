Струкова (Пузикова) Василиса Макарова
Место рожденияс. Старое Тарбеево Козловский уезд
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Пузиков Макар
с. Старое Тарбеево Козловский уезд
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Струков Павел Васильев
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Домна Павлова
Отец ребёнка: Струков Павел Васильев
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1759
Сын: Струков Сафон Павлов
Отец ребёнка: Струков Павел Васильев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анисья Павлова
Отец ребёнка: Струков Павел Васильев
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Струков Павел Васильев
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1773
Сын: Струков Федот Павлов
Отец ребёнка: Струков Павел Васильев
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Агафья Павлова
Отец ребёнка: Струков Павел Васильев
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Струков Павел Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно