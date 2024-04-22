Струков Федот Павлов
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Струков Павел Васильев
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Струкова Авдотья
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Струкова Авдотья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Федотова
Мать ребёнка: Струкова Авдотья
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Струкова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Струкова Авдотья
Смерть
Неизвестно