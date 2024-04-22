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Струков Федот Павлов

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Струков Павел Васильев

Мать: Струкова Василиса Макарова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Струков Селиван Федотов

Мать ребёнка: Струкова Авдотья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Струков Григорий Федотов

Мать ребёнка: Струкова Авдотья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Федотова

Мать ребёнка: Струкова Авдотья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Струков Михайла Федотов

Мать ребёнка: Струкова Авдотья

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струкова Авдотья

Смерть
Неизвестно
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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