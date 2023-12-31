Струкова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струкова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Струков Селиван Федотов

Отец ребёнка: Струков Федот Павлов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Струков Григорий Федотов

Отец ребёнка: Струков Федот Павлов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Федотова

Отец ребёнка: Струков Федот Павлов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Струков Михайла Федотов

Отец ребёнка: Струков Федот Павлов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струков Федот Павлов

Смерть
Неизвестно
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