Струкова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Струков Федот Павлов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Струков Федот Павлов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Федотова
Отец ребёнка: Струков Федот Павлов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Струков Федот Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Струков Федот Павлов
Смерть
Неизвестно